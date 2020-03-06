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Kepez'in gençleri sporcularla buluşuyor

Kepez Şahinevler Ortaokul öğrencileri, ’Sporcu Gençlik Buluşmaları’ kapsamında Kepez Belediyesi Spor Kulübü’nün sporcularıyla buluştu.

Kepez Şahinevler Ortaokul öğrencileri, 'Sporcu Gençlik Buluşmaları' kapsamında Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün sporcularıyla buluştu.


Kepez Belediyesi, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kepez Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Sporcu Gençlik Buluşmaları' devam ediyor. 2019-2020 Eğitim ve Öğretim sezonunun 'Sporcu Gençlik Buluşmaları'nın bu haftaki rotası Kepez Şahinevler Ortaokul oldu. Sporcu Gençlik Buluşmaları'na Kepez Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yüksel Dorul, Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal ve Kepez Belediyespor Kulübü sporcuları katıldı. Sporcu Gençlik Buluşması'nın açılış konuşmasını yapan Kepez Şahinevler Ortaokulu Müdürü Yasin Temiz, projenin okullarında gerçekleştirilmesinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye teşekkür etti.



"Genç yetenekler keşfedilecek"


Kepez Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Yüksel Dorul da, Sporcu Gençlik Buluşmaları Projesi'nin amacının sporu seven destekleyen ve önemseyen bir gençlik yetiştirmek olduğunu vurguladı. Proje ortaklarıyla dört yıldır aynı şevk ve kararlılıkla sürdürülen projenin kendilerine büyük bir heyecan verdiğini dile getirdi. Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal, gençlerin spora bakış açısını değiştirmek, onlara sporu sevdirmek ve sporu gençlerin yaşam şekli haline getirmenin en büyük amaçları olduğunu dile getirdi. Dolu dolu bir kış sezonu geçirdiklerini de belirten Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal, “Devam eden Futbolcu Fabrikası Turnuvası'nda sona yaklaşıldı. 12 Mart tarihinde Belediye Başkanımız Hakan Tütüncü'nün katılımıyla Voleybol ve Basketbol Fabrikası Turnuvaları başlayacak. Futbol, Voleybol ve Basketbol başta olmak üzere tüm branşlarda düzenlenen turnuvalarla yeni genç yetenekler keşfedilecek“ dedi.

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