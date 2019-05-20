Kepez'in gezici vezneleri pazar yerlerinde

Kepez Belediyesi'nin gezici vezneleri, Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV) ve Emlak Vergisi 1'inci Taksit ödemelerinin son günü olan 31 Mayıs tarihine kadar mükelleflere pazar yerlerinde de hizmet verecek.

Kepez Belediyesi'nin ilçeye uzak olan mahallelerde vatandaşların emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi, gibi belediyeye yapılacak her türlü ödemelerini kolaylıkla yapabilmeleri için hayata geçirdiği gezici vezne hizmeti sürüyor. Kepez Belediyesi'nin gezici vezneleri, Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV) ve Emlak Vergisi 1. Taksit ödemelerinin son günü olan 31 Mayıs tarihine kadar pazar yerlerinde hizmet verecek. Vatandaşlar, belediyelere yapılması gereken vergi ödemelerini Kepez'deki pazar yerlerinde konuşlanan gezici veznelere kolaylıkla yapabilecekler.

Kepez Belediyesi'nin gezici vezneleri, 31 Mayıs tarihine kadar pazar kurulan mahallelerde 08.30 ile 17.30 saatleri arasında hizmet verecek. Kuzeyyaka Mahallesi ve Kanal Mahallesi'nde Salı günü, Demirgül Mahallesi ve Çankaya Mahallesi'nde çarşamba, Varsak Ayanoğlu ve Fatih Mahallesi'nde perşembe, Ahatlı ve Altınova Mahallesi'nde cuma, Zafer ve Habibler Mahallesi'nde cumartesi, Yeni Mahalle ve Çamlıbel Mahallesi'nde ise pazar günü gezici vezneler görev yapacak.