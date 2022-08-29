Kepez'in Glütensiz Üretim ve Satış Tesisi açıldı

Kepez Belediyesi'nin, Glütensiz Yaşam Projesi bünyesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde glütensiz ekmek ve çeşitli ürünlerin üretildiği Yeni Mahalle'deki Glütensiz Üretim ve Satış Tesisi hizmete girdi.

Kepez Vakfı ortaklığında hizmete kazandırılan tesisin açılışına Kepez İlçe Kaymakamı Nusret Şahin, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez Milli Eğitim Müdürü Kenan Yavuz, Kepez Vakfı Müdürü Bahattin Bayraktar, Antalya Çölyak Derneği Başkanı Hakan Yılmaz, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Kepez Vakfı Müdürü Bahattin Bayraktar , sosyal bir projeye imza atmanın ve Çölyak ailelerine hizmet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Manevi değeri yüksek bir projeye imza attıklarına değinen Bayraktar, “Türkiye'nin en donanımlı tesisini Antalya'ya kazandırdık. Kepez Vakfı olarak sosyal projelerde öncü olmaya çalışarak ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz. Değerli Başkanımız Hakan Tütüncü'ye ve bu proje de emeği geçen, vesile olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Glütensiz ürünlere ihtiyaç vardı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, Glütensiz ürünlerin lüks market ve satış noktalarında çok yüksek bedellere satıldığı için bunlara erişim oldukça zor olduğuna dikkat çektiği konuşmasında "Glütensiz üretim yapan bir tesise sahip olmak, bizim gelecek vizyonumuz adına bu şehre biçtiğimiz en önemli hedeflerden birisiydi. 2019 seçimlerinden sonra 3. Dönemimizde böyle bir tesisi açabileceğimizi planladık. Kepez Vakfı ve Belediye işbirliği ile başladığımız bu yolda anladık ki; Glütensiz ürünler sadece Çölyaklı ailelerimiz tercih ettiği ürünler değilmiş. Aynı zamanda sağlıklı beslenmek isteyenlerinde tercih ettiği ürünlerin başında geliyormuş. Yolculuğumuz farklı bir şekil almaya başladı. O zaman bizde çıtayı biraz daha yükseltelim dedik. Diğer ürünleri de geliştirip nitelikli ürünlere sahip olalım istedik. Yapılan anlaşmalar doğrultusunda, pandeminin durgun olduğu zamanlarda can başla çalışmaya başladık. Tesisimizi bir an önce tamamlayıp ürettiğimiz ürünleri uygun şartlarda hemşehrilerimize ulaştırmaya gayret ettik. Ne mutlu ki ürünlerimizi rafa çıkardık. Bugün aynı zamanda Kepez Vakfımız ile glütensiz bir aşure dağıtalım dedi. Tesisimizin resmi açılışını yapamamıştık. Bu açılış ile herkes duysun, glütensiz ürünlere ulaşsın istedik. Açılışımıza icabet ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. “ dedi.

24 saatte 100 bin ekmek üretiliyor

Kepez Vakfını kuranlara teşekkür ederek sözlerine devam eden Başkan Tütüncü, “ Bulunduğumuz yerde de bir Ekmek Fabrikası kurulmuş. 2009 yılında biz göreve geldiğimizde burası yaklaşık 20 bin ekmek üreten bir vakıftı. Biz arkadaşlarımızla beraber yeni bir heyecan ve enerjiyle bu tesisi modernize etmek ve elde edilen gelirle birlikte burada binlerce öğrenciye burs vermek ve ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek maksadıyla bu vakfı bambaşka seviyeye getirelim istedik. Bu hedeflere ulaştık. Bunu ilk defa ifade ediyorum 2009 yılından itibaren yaklaşık üniversite, lise ve ortaokul öğrencileri olmak üzere toplamda 25 bin öğrenciye burs verdik. Yaklaşık 20 bine yakın olan ekmek üretim kapasitemizi, 65 bin ekmek üretimine çıkardık ve istenildiği takdirde 24 saat üretimle 100 bin ekmek üretim kapasitesine çıkabilecek modern tesisi şehrimize kazandırdık. Hem sosyal bir projeler gerçekleştiriyoruz, hem de sağlık sorunlarıyla mücadele eden Çölyak hastalarına istenildiği zaman ulaşabilecekleri bir tesis kazandırdık.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Glütensiz Üretim ve Satış Tesisi kurdele kesimiyle açıldı. Açılışa katılan konuklarla beraber üretim tesisini ve satış noktasını gezen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, kendi elleriyle misafirlere glütensiz aşure ikram etti.