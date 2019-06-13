Kepez'in gönül sofraları 100 bin kişiyi buluşturdu

Kepez Belediyesi, Ramazan ayında binlerce hemşehrisini gönül sofralarında bir araya getirdi. 100 bin kişiyi gönül sofralarında buluşturan Kepez Belediyesi, ikram çeşmelerinden 30 bin bardak şerbet dağıttı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 30 camide gerçekleştirilen şerbet dağıtımında ikramları hemşehrilerine kendi elleri ile yaptı.

Hemşehrilerinin kapılarını çaldı

Ramazan ayında verilen iftar yemeklerinin yanı sıra Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, meclis üyeleri ile beraber her gün hemşehrilerinin gönül kapılarını çaldı. Başkan Tütüncü, Ramazan ayı boyunca binin üzerinde ev ziyareti gerçekleştirerek, yaşlıların elini öptü, hastalara acil şifalar diledi, ihtiyaç sahiplerine de el uzattı. Kepez Belediyesi, bir Ramazan ayını daha gönülden gönüle köprüler kurarak tamamladı.

Ramazan Sokağı'na 500 bin ziyaretçi

Ramazan ayı dolayısıyla Dokumapark'ta kurulan Nostaljik Ramazan Sokağı'da 500 bin ziyaretçi ağırladı. Her gün farklı etkinliklerle binlerce kişiyi bir araya getiren Ramazan Sokağı, özlenen eski ramazanları aratmadı. Küçük büyük herkesin kendinden bir şeyler bulduğu Ramazan Sokağı, Hacivat ve Karagözü, ramazan davulcusu, tulumbacısı, aile çay bahçesi, bakkalı, kitapçısı ile ramazan akşamlarının vazgeçilmezi oldu.