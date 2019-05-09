Kepez'in gönül sofraları kuruldu

Kepez Belediyesi'nin geleneksel olarak her yıl tüm ilçe sakinlerini bir araya getirdiği Ramazan sofralarının ilki Ulus Mahallesi'nde kuruldu. Ulus, Özgürlük, Yeşiltepe, Zafer ve Yükseliş Mahalle sakinlerini bir araya getiren iftar yemeğine Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'de katıldı. Kuran-ı Kerim Tilaveti ve Mevlid-i Şerif'in de okunduğu Ramazan sofralarında eller dualar için açıldı.

"Sofralar paylaşınca güzel"

Gönül sofralarında bir araya gelebilmenin tarifsiz bir mutluluk olduğunu dile getiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Ramazanlar birlikte olunca, sofralarımız paylaşınca güzel. Ramazanlar birbirimizin halini hatırını sorunca, gönülden gönüle yeni yollar bulunca güzel. Ramazan ayı gönüllerimizin, kalplerimizin birbirine daha da yakınlaşmasına, birbirimize duyduğumuz sevgimizin daha da büyümesine vesile olsun. Sevgimizi büyüttükçe, komşuluk ilişkimizi geliştirdikçe, hemşehrilik hukukumuzu derinleştirdikçe, inanıyorum ki hayat, şehir, her şey çok daha güzel olacak" ifadelerinde bulundu.

Ulus Mahallesi'ndeki iftar yemeğinin ardından, Erenköy Cami'ne geçen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, burada hemşehrilerine kendi elleriyle soğuk şerbet ikram etti. Başkan Tütüncü, çayını da iftar yemeğinin ardından konuk olduğu hemşehrilerinin evinde içti.