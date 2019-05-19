Kepez'in gönül sofralarında 25'inci yıl buluşması

Kepez Belediyesi'nin 25'inci kuruluş yıl dönümünde düzenlenen iftar yemeğinde, belediyenin kuruluşundan itibaren görev yapan tüm meclis üyeleri bir araya geldi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, belediyesinin kuruluşunun 25'inci yıl dönümü nedeniyle meclis üyelerini bir araya getiren bir iftar yemeği düzenledi. Kepez Belediyesi'nin kurulduğu 1994 yılından bu yana görev yapmış ve görevde olan 100'e yakın meclis üyesi, birbirleriyle tanıştı, deneyimlerini paylaştı, sohbet etme imkanı buldu. Katılımı görünce kendisine bu organizasyonu iyi ki yaptıklarını söylediğini ifade ederek açılış konuşması yapan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, geçmiş ile gelecek arasında köprü olacak bu buluşmaların gelenekselleşmesi için de büyük cesaret aldığının altını çizdi. İftar yemeğinin belediyenin kurumsallaşmasına katkı olacağı beklentisinde olduklarını belirten Tütüncü, eski meclis üyelerinin yenileriyle tanışmasını, yenilerin ise eskilere hizmetlerinden dolayı teşekkür etme imkanı bulmalarını arzuladıklarını söyledi.

Önemli olan sevgi üretmek

"Demokrasilerde kafa sayısınca düşünce, yürek sayısınca sevgi vardır" cümlesini çok sevdiğini dile getiren Başkan Tütüncü, “Şehir idarecilerinin he şeyden önce birbirlerini sevmeye ve kenetlenmeye ihtiyacı var. Geriye baktığımızda birlikte sevgiyle ürettiklerimiz kalacak. Hepimiz birbirimizi sevebildiğimiz ölçüde toplumumuz gelişecektir. Geriye baktığımızda sevgi üreten adımlarımız dışında her şeyin yok olduğunu göreceğiz. Kalıcı eser diye bir şey yok. Bugün açılışını yaptığımız eserler 30 -40 yıl sonra hüviyetini, formunu değiştirecek. Önemli olan iyi hatıralarla buralardan ayrılabilmektir. Bu önemli, tam da buna ihtiyacımız var” ifadelerinde bulundu.

"Geride bir tat kalsın"

Birlikte bir bardak çayın muhabbetini paylaşmanın güzelliğinin başka bir yerde olmadığını belirten Tütüncü, her şeyin gelip geçtiğini hatırlattı. Geriye dönüp bakıldığında bir tat kalsın istediklerini belirten Tütüncü, “Aklı selim herkes, bulunduğu ortamı güzelleştirmeye gayret eder. Bizim meclis üyelerimizin bu şekilde olduğuna inanıyorum, bu dostluğumuzu, hukukumuzu ileriye taşımanın önemli olduğunu düşünüyorum” diye belirtti.

TBMM toplantılarında son sözü milletvekilinin söylemesi geleneği olduğunu belirten Tütüncü, bu iftar meclisinde de son sözü bir meclis üyesinin söylemesini istedi. Meclis üyelerinin isteğiyle gecenin son sözünü söyleme görevi, Kepez Belediyesi'nin ilk meclis üyelerinden Mustafa Reşat Oktay'a verildi. İftar yemeğinin düzenlenmesiyle Tütüncü'nün nezaket gösterdiğini belirten Oktay, bu davete de icabet etmek gerektiğini söyledi. Yıllar önce birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarını görmekten dolayı mutlu olduğunu belirten Oktay, “Aradan 25 yıl geçmiş, ilçe yenilenmiş, gelişmiş. Yolları şaşırıyorum. Bu süreç hepimizin başarısı” dedi.