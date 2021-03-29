Kepez'in göz polikliniği 1 Nisan'da açılıyor

Kepez Belediyesi Tıp Merkezi'nin korona virüs nedeniyle ara verilen göz polikliniği 1 Nisan'da hasta kabulüne başlıyor.

Kepez Belediyesi'nin tam donanımlı Tıp Merkezi, korona virüs tedbirleri kapsamında bazı polikliniklerinin hizmetine bir süreliğine ara vermişti. Normalleşme süreci ile birlikte Kepez Belediyesi Tıp Merkezi'nin, her branşta hizmet veren poliklinikleri de açılmaya başladı.

Kepezliler, salgının ilk günlerinde vatandaşların sağlığını korumak ve pandeminin yayılış hızını azaltmak amacıyla ara verilen poliklinik hizmetleri ile yeniden buluşturuluyor. Kepez Belediyesi'nin özel hastane konforundaki Tıp Merkezi'nin Göz Poliklinikleri 1 Nisan'dan itibaren yeniden hasta kabulüne başlıyor. Tıp Merkezi'nin poliklinik hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar hastanenin telefon hattından gerekli bilgiye ulaşabilecekler. Kepez Belediyesi Tıp Merkezi'nde korona virüs tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kuralları titizlikle uygulanıyor. Tıp Merkezi girişinde HES kodu uygulaması ve ateş ölçümü yapılıyor.