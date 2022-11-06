Kepez'in güreşçileri şampiyonaya hazırlanıyor

Çeşitli yaş kategorilerinde 45 milli takım sporcusu çıkaran Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün güreş takımı, önce il, ardından yapılacak Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor.

Altyapıya önem veren Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün güreş takımı, gelecek vaat eden 20'den fazla sporcusuyla önce il, ardından düzenlenecek Türkiye şampiyonalarına hazırlanıyor. Bugüne kadar çeşitli yaş kategorilerinde 45'e yakın milli takım sporcusu çıkaran takım, haftada 6 gün antrenman yapıyor. Öğrencileri arasında Avrupa ve Dünya şampiyonluğu tadanlar olduğunu hatırlatan güreş antrenörü Meral Kaya, 11 defa Türkiye takım kupası kazandıklarını söyledi.

“Fidanlarımızın meyvesini almaya başlayacağız”

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün güreş antrenörü olan eşi İlkay Kaya ile birlikte 70'den fazla sporcuyu müsabakalara hazırlayan Kaya, kulübünün ata sporu güreşe olan desteğinin her daim sürdürdüğünü söyledi. Geçmiş yıllarda yıldız, genç, büyük kadınlar kategorisinde birçok madalya kazandıklarını vurgulayan Kaya, “Pandemi döneminde milli sporcularımızı çeşitli takımlara transfer ettikten sonra revizyona giderek sadece alt yapıya dönüş yaptık. Yaz ve kış spor okullarımızdan yetişen fidanlarımızın meyvesini şimdi almaya başlayacağız” diye konuştu.