Kepez'in ‘Hababam Müzesi' çok sevildi

Kepez Belediyesi'nin, Türk sinemasının unutulmaz başyapıtlarından biri olan Hababam Filmi'nin hatırasını yaşatmak amacıyla kurduğu müze çok sevildi. Efsane filmin hafızalara kazınan sınıf setinin yeniden canlandırıldığı Hababam Sınıfı Müzesi'ni, bugüne kadar 7 bine yakın kişi ziyaret etti.

Kepez Belediyesi, herkesin izlerken kahkahaya boğulduğu ve okul yıllarındaki hatıralarını bulduğu Yeşilçam'ın unutulmaz film serisi Hababam Sınıfı için kurduğu müze büyük ilgi görüyor. Filmin çekildiği İstanbul Adile Sultan Kasrı'ndaki sınıf setinin bir benzeri, Esentepe Mahallesi'ndeki Amir Ateş Semt Konağı'nda oluşturulmuştu.

Hababam Sınıfı Kepez'de

Türk sinemasının en unutulmaz mizahi başyapıtlarından biri olan Hababam Filmi'nin hatıralarının yaşatılmasının amaçlandığı müze, film serisinin hayatta olan oyuncularının katılımıyla 9 Ağustos 2018'de ziyarete açılmıştı. 'İnek Şaban', ‘Güdük Necmi', ‘Badi Ekrem', ‘Mahmut Hoca', ‘Hafize Ana' ve ‘Damat Ferit' gibi filmin unutulmaz karakterlerinin mizahi hatıralarının yer aldığı müze, Antalyalılar tarafından çok sevildi.

Hababam Müzesi'ne 7 bin ziyaretçi

Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı romanından uyarlanan ve Yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı filmin hafızalarda iz bırakan unsurlarını bulunduğu müze, açıldığı günden bugüne kadar yaklaşık 7 bin sinemaseveri ağırladı. Ziyaretçiler, müzedeki filmin afişleriyle, sıraların üzerine konulan oyuncuların fotoğraflarıyla, kara tahtasıyla, perdeleriyle, iskelet maketiyle, filmin müzikleriyle, zihinlere kazılan karakterlerin replikleriyle ve oyuncuların kostümleriyle ekranda izledikleri filmin ruhunu yeniden yaşıyorlar.

Hababam Sınıfı seti yeniden canlandırıldı

Müzede, filmin unutulmaz karakterleri Hafize Ananın (elinde zille), İnek Şaban'ın, Güdük Necmi'nin (Sobanın içerisinde kopya çekerken), Mahmut Hoca'nın, Damat Ferit'in silikon heykelleri bulunuyor. Müzede, filmin afişleriyle, sıraların üzerine konulan oyuncuların fotoğrafları, kara tahtasıyla, çift kanatlı ahşap kapısıyla, perdeleriyle, iskelet maketiyle, filmin müzikleriyle, zihinlere kazılan karakterlerin replikleriyle ve oyuncuların kostümleriyle adeta 6-A Edebiyat yani Hababam Sınıfı yeniden canlandırıldı.

İnek Şaban'ın saati de müze de

Müzedeki sıraların üzerinde Hababam Sınıfı eserinin yazarı Rıfat Ilgaz'ın, Yönetmen Ertem Eğilmez'in ve filmde rol alan oyuncuların fotoğrafları bulunuyor. Müzede, İnek Şaban karakterini canlandıran Kemal Sunal'ın filmde taktığı saati, Adile Naşit'in canlandırdığı Hafize Ana'nın filmde kullandığı ütü ile yönetmen Ertem Eğilmez'in daktilosu da müzede sergileniyor. 1975 yılında Hababam Sınıfıyla başlayan serinin 1976'daki Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, 1977'deki Hababam Sınıfı Uyanıyor ve 1978'deki Hababam Sınıfı Tatilde Kaldı filmlerinin afişleri ve fotoğrafları da müzenin duvarlarını süslüyor.

“Hababam'ın hatırasını yaşatıyoruz”

Müzeyi, Antalya'ya ve Türk sinemasına kazandıran Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, açılışta yaptığı konuşmada, “Hem Yeşilçam'ın hatıralarını yaşatmak hem de Yeşilçam'ın bize bizi anlatan en önemli filmlerinden olan Hababam Sınıfı serisinin üzerinden, milletimizin yıllar içinde biriktirdiği hatırayı tekrar milletimize, sanatseverlere iade etme düşüncesiyle bu müzeyi kurduk." açıklamasını yapmıştı.

Sinemaseverler, hafta içi her gün Esentepe Mahallesi'ndeki Amir Ateş Semt Konağı'ndaki Hababam Sınıfı Müzesi ile Amir Ateş Müzesi'ni ücretsiz olarak ziyaret edebilirler.