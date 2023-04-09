Kepez'in hentbolcuları Türkiye 3'üncüsü

Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün Kız Hentbol Küçükler Takımı, averajla birinciliği kaçırarak Türkiye 3'üncüsü oldu.

Antalya şampiyonu olarak katıldığı Hentbol Küçük Kızlar Türkiye Şampiyonası'ndan 3'üncülük kupası kaldıran Kepezli kızlar, Antalyalı sporseverleri gururlandırdı. Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün Kız Hentbol Küçükler Takımı, Zonguldak'ta oynanan şampiyona birincisi Kastamonu takımıyla berabere kalıp averaj ile ikinci oldu. Ardından 3'üncülük maçına çıktıkları Muğla Yalı Kavak takımını 20-14 yenen Kepezliler, 1'incilik kupasını kaçırmış olmasıyla buruk bir sevinç yaşadı.

Miniklerde iddialı

Önceki sezonlarda 19 kez Türkiye Şampiyonluğu tatmış olan Başantrenör Sertan Sarpaş, hedeflerinin hep birincilik olduğunu vurguladı. Türkiye Şampiyonluğunu kaçırdıklarını belirten Sarpaş, “Bizden 1-2 yaş büyüklerle oynadık. Aynı oyuncularım minikler kategorisinde ve haziran ayında başlayacak şampiyonadan birincilik kupası getireceğimize inanıyorum. Çünkü sporcularım kendilerinden büyüklerle oynayıp 3'üncülük alarak deneyim kazandı” diye konuştu.