Kepez'in kitap bağış kampanyasına rekor bağış

Kepez Belediyesi'nin eski Dokuma Fabrikasına enerji sağlayan köhne trafo binasını restore ederek kütüphaneye dönüştürdüğü Cemil Meriç Kitaplığı'na, Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nazif Demir de şahsi kütüphanesindeki 3 bin 500'den fazla kıymetli eseri bağışladı.

Türkiye'deki en kapsamlı kitap bağışını, köhne trafo binasını restore ederek kütüphaneye dönüştürdüğü Cemil Meriç Kitaplığı için başlatan Kepez Belediyesi'nin bu projesine Antalya'nın yanı sıra Türkiye'nin diğer illerinden de destek yağıyor. Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nazif Demir de, 3 bin 500'den fazla kıymetli eseri müze konseptindeki Cemil Meriç Kitaplığına bağışladı. Öğretim Üyesi Demir, şahsi kütüphanesinin en seçkin eserlerini makamında ziyaret ettiği Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye teslim etti. Cemil Meriç Kitaplığı'na bir rekor bağışın daha yapılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Tütüncü, “Kitap bağış kampanyamız her geçen gün rekor boyutlara ulaşıyor. Yine bir rekor bağış yapıldı. Nazif Demir hocamıza çok teşekkür ediyorum. Onun hayatında biriktirdiği en önemli, en kıymetli manevi varlıklarından olan kütüphanesini Cemil Meriç kütüphanemize bağışlaması, armağan etmesi büyük bir sevinç vesilesi… Türkiye'deki en kapsamlı kitap kampanyasını başlatmış olmanın büyük bir mutluluğu içerisindeyiz. Daha doğrusu kitap kurtlarının yaptığımız işe inanarak Kütüphane projemizin ne kadar isabetli bir iş olduğunu bizzat görerek yaptıkları bu bağışlar, kampanyamızı Türkiye'nin rekor kitap bağışı haline dönüştürdü. “dedi.

Bu kitaplar gelecek kuşaklarla buluşacak

“Nazif Hocamızın bugüne kadar canım canım biriktirdiği kitapları Cemil Meriç kütüphanemizde artık…” diyerek sözlerine devam eden Tütüncü, “ Ama bambaşka bir ortamda… İnsanların adeta döne döne kitap okuyacakları bir ortamda gelecek kuşaklarla buluşacak. Bu kitapların tamamı gelecek kuşaklara ışık olacak. Bundan dolayı hocamın da memnuniyet içerisinde olduğunu düşünüyorum. Gözü hiç arkada kalmasın. Bu geniş gönüllülüğüne de yürekten, gönülden kocaman bir teşekkürü borç biliyorum” diye konuştu.

Gençlerimize çok faydalı bir proje

Şahsi kütüphanesindeki 3 bin 500'den fazla kıymetli eseri Cemil Meriç Kitaplığı'na bağışlayan Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nazif Demir de, böyle bir projeyi başlattığı için Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye teşekkür etti. Demir, “Hakan başkanımızın bu önemli projesi, geçmişten geleceğe kütüphaneler kültürümüzün, insanlarımızın kültür yapılarının gelişmesine, her yönden faydalı olabilecek kalıcı bir çalışma… Bundan dolayı Antalya'mıza, ülkemize ve tüm insanlığa bu güzel çalışmanın faydalı ve başarılı olmasını, faydalar sağlamasını diliyorum. Kendilerine de bu kütüphane konusundaki duyarlılığından dolayı içtenlikle çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'de şu anda en fazla yardım alan veya bu konuda destek alan böyle bir çalışmayı başlatması gerçekten çok harika… Bu yıllardan beri Antalya'da çok eksikliği görülen bir olaydı. Bu kütüphane projesinin insanlarımıza, gençlerimize, geleceğimize çok faydalı olacağına inanıyorum.” dedi.