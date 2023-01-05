Kepez'in kız basket takımı kupaya yaklaştı

Antalya Şampiyonluğu yolundaki play-off maçında 2'de 2 yapan Kepez Belediyesi Spor Kulübü U18 Kız Basketbol Takımı, kupaya göz kırptı. Grubunun güçlü rakiplerinden Antalya DSİ'yi 50-43 yenen Kepez, şampiyonluk yolunda rahat bir nefes aldı. Turgut Özal Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodunda birçok bireysel hata yapan Kepez'in oyuncuları, ikinci periyotta yakaladığı skor üstünlüğünü üçüncü sette de sürdürerek maçı çevirdi. Üçlük atmada başarılı olan Antalya DSİ'ye karşı ikinci periyottan itibaren sıkı savunma tedbirleri alan Kepezliler, oyun taktiğini doğru uygulamalarının meyvesini aldı.

Karşılaşmanın periyotları 11-14, 17-2, 11-8 ve 11-19 skorlarla tamamlandı. Maç öncesinde soyunma odasında bu maçın önemine vurgulayan bir konuşma yapan Koç Besim Güvenç, ‘Bu takımı daha önce yendiniz, şimdi de yenebilirsiniz. Bu karşılaşma, bir sonraki maçınızdan çok daha önemli' dedi.