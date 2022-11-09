Kepez'in kız basketbol takımı şampiyonluğa yürüyor

Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün Basketbol U18 Kız Takımı, kendilerinden yaşça büyük 4 rakip takımlarla oynadığı maçları kazanarak şampiyonluğa göz kırptı.

Altyapıya öncelik veren Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün Basketbol U18 Kız Takımı, 4 maçın 4'ünü de kazanarak Antalya Şampiyonluğuna göz dikti. İlk devrede sırasıyla DSİ Spor, Antalya Güneşi ve Antalya Basketbol Kulübü'nü yenen takım, ikinci devrede tekrar karşılaştıkları DSİ Spor'u 72-39 gibi ezici farkla yenmeyi başardı. Takımdaki 2005 doğumlu 2 sporcu haricinde tamamı 2007 ve 2008 doğumlu olan kızlar, kendilerinden 2-3 yaş büyük oyunculardan oluşan takımlara göz açtırmadı. Son 2 maç sonu play-off'a çıkmaları durumunda diğer gruptan gelecek 2 takım ile turnuva oynayacaklarını belirten Baş Antrenör Besim Güvenç, ‘Antalya Şampiyonu olmak istiyoruz. Bu şampiyonluğu alabilirsek, diğer şampiyonalara da katılma hakkımız olacak' dedi.