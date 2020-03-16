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Kepez'in kreşleri dezenfekte edildi

Kepez Belediyesi’nin Nasrettin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evi Şubelerinde dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Kepez Belediyesi'nin Nasrettin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evi Şubelerinde dezenfeksiyon çalışması yapıldı.


Kepez Belediyesi'nin küresel bir tehdit olan korona virüse karşı aldığı önlemler devam ediyor. Vatandaşların yoğun bir şekilde kullandığı alanlarda temizlik ve hijyen uygulamalarını artıran Kepez Belediyesi, belediyeye ait binalarda da ilaçlama ve temizlik çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Kepez Belediyesi'nin temizlik ve hijyen uygulamaları kapsamında Nasrettin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nin Teomanpaşa-Ahatlı-Özgürlük Şubelerinde de dezenfeksiyon çalışması yapıldı.



Kreşler dip köşe temizlendi


Çocukların okul öncesi eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün öncülüğünde hayata geçirilen kreşler dip, köşe temizlendi. Belediye ekipleri, sınıflardan yemekhaneye, yatakhanelerden lavabolara kadar her alanda dezenfekte işlemi gerçekleştirdiler. Dolaplar, oyuncaklar, çocukların kullandığı tüm eşyalar titizlikle temizlendi. Salgının yayılması ihtimaline karşı tedbir mahiyetinde alınan kararlar doğrultusunda Nasrettin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evi'lerindeki hizmetlerde 22 Mart 2020 tarihine kadar durduruldu. Kepez Belediyesi, sadece kreşlerle sınırlı olmayan dezenfekte çalışmalarını, belediyenin tüm tesislerinde ve hizmet binalarında da hummalı bir şekilde sürüyor.

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