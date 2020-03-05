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Kepez'in küçük kızlar voleybol takımından galibiyet

Kepez Belediyesi Spor Kulübü’nün Küçük Kızlar Voleybol Takımı, çeyrek final maçlarında karşılaştığı Elite Akdeniz Takımını 3-1 yendi.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün Küçük Kızlar Voleybol Takımı, çeyrek final maçlarında karşılaştığı Elite Akdeniz Takımını 3-1 yendi.


Voleybol Küçük Kızlar Kategorisi çeyrek final maçlarında Kepez Belediyesi Voleybol Küçük Kız Takımı, Elite Akdeniz Takımı ile karşılaştı. Maç boyunca etkili bir oyun sergileyen Kepez'in kızları, karşılaşmayı 3-1'lik skorla bitirdi. 12 maç boyunca galibiyet serisini sürdüren Kepez Belediyesi Küçük Kızlar Voleybol Takımı, son maçta da galibiyeti elinden bırakmadı. Elde edilen başarının ardından bir değerlendirme yapan Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal, “Kulübümüzün alt yapısında yetişen sporcularımızı yürekten kutluyorum. Tüm maçlarda yenilmezlik serisini sürdüren ve yarı final oynamaya hak kazanan sporcularımızın bu başarılarının devamını diliyoruz” dedi.

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