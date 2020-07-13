Kepez'in kurban pazarları dezenfekte edildi

İlçedeki kurban satış noktalarını belirleyen Kepez Belediyesi, bu alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarına başladı. Kepez Belediyesi'nin Mobil Dezenfekte ekipleri tarafından Çamlıca Mahallesi'nde 30 dönüm üzerine kurulan büyükbaş kurbanlık pazarı, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 10 dönüm üzerine kurulan küçükbaş kurbanlık pazarı dezenfekte edildi.

12 kişilik, 6 ayrı ekip

Kepez'in kurban pazarlarındaki dezenfekte çalışmaları 12 kişilik 6 ayrı ekip tarafından gerçekleştirildi. Kurban pazarlarında her yıl gerek hayvan, gerekse toplum sağlığı açısından tehdit unsuru içerecek hastalıklara karşı gerçekleştirilen ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına bu yıl dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı dezenfeksiyon işlemleri de eklendi. Satış ve kesim alanlarındaki dezenfekte işlemleri Kurban Bayramı boyunca da her gün düzenli olarak gerçekleştirilecek.