Kepez'in kurban pazarlarında pandemi tedbirleri artırıldı

kez içinde siperlik, dezenfektan, maske ve pazarlık materyali bulunan ‘Pazarlık Kiti' dağıttı.

Kepez Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle kurban pazarlarında sıkı tedbirler aldı. Çamlıca Mahallesi'nde 30 dönüm üzerine kurulan büyükbaş kurbanlık pazarı ve Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 10 dönüm üzerine kurulan küçükbaş kurbanlık pazarında, vatandaşların kurban alış verişlerini daha sağlıklı bir ortamda yapmaları sağlanıyor. Kepez Belediyesi, ilçedeki kurban pazarlarında 2. kez içinde siperlik, dezenfektan, maske ve pazarlık materyali bulunan ‘Pazarlık Kiti' dağıttı.

Kurban pazarlarında sıkı denetim

Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların alış verişlerini daha sağlıklı bir ortamda yapabilmesi için esnafa ‘Pazarlık Kiti' dağıtırken, bir yandan da kurban pazarlarında denetimlerini sürdürüyor. Kurban pazarlarına giriş ve çıkışın kontrollü bir şekilde yapılmasını sağlayan Zabıta ekipleri, vatandaşların ateşini ölçüyor, ellerin dezenfekte edilmesini sağlıyor.

Mobil ekipler dezenfekte ediyor

Ayrıca girişlerde bulunan ozon gazı ile zenginleştirilmiş hava yöntemi ile dezenfekte edilme işlemini tercih edenler de, 10 saniyede vücut ölçeğinde dezenfekte yaptırabiliyor. Maskesiz kimsenin alınmadığı kurban pazarları, Kepez Belediyesi'nin Mobil Dezenfekte ekipleri tarafından da sık sık dezenfekte ediliyor. Kurban pazarlarında sosyal mesafenin korunması, maske kullanımı, el hijyenine önem verilmesi, tokalaşma yapılmaması uyarılarının yer aldığı afişler de dikkat çekiyor.