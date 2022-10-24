Kepez'in kütüphane inşaatı devam ediyor

Yükseliş Mahallesi'ndeki kütüphane inşaatını inceleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Biz en çok kütüphaneler yapmaktan, şehri kitapla buluşturmaktan, gençlere bilginin etrafında bir ufuk çizmekten mutlu oluyoruz” dedi.

Kepez Belediyesi, ilçenin dört bir yanını kütüphanelerle donatıyor. Cumhuriyetin 100. yılına vaat ettiği 16 kütüphane hedefini bir bir gerçekleştiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bir yandan da hedeflediği sayıyı artırarak, ilçeye yeni kütüphaneler kazandırıyor. Başkan Tütüncü, Yükseliş Mahallesi'nde temeli atılan ve yapımına başlanan kütüphane inşaatını inceledi. Kepez Belediyesi Başkan Yardımcısı Sebat Adanır'dan, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Herkes kitapla buluşacak"

Şehre bir kütüphane daha kazandırıyor olmanın mutluluğu içinde olduklarını belirten Tütüncü, “Biz en çok kütüphaneler yapmaktan, şehri kitapla buluşturmaktan, gençlere bilginin etrafında bir ufuk çizmekten dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. İnşallah burası da kütüphane olarak bölgemize, mahallemize her yaştan hemşerimize hizmet verecek güzel bir yapı haline gelecek. Güzel bir kütüphaneyi burada çocuklarımız ders çalışmak için, hemşerilerimiz kitaplarla buluşmak için kullanacak"dedi.