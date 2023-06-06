Kepez'in Mobil Bilim Tırı okullarda

Kepez Belediyesi Antalya Bilim Merkezi bünyesindeki Bilim ve Teknoloji Tırı, okullara giderek öğrencilerin bilime merak duymalarını teşvik ediyor. Dokuma Park içindeki merkezin atölyelerine gelen çocuklara robotik kodlama, steam, astronomi, biyoloji, fen bilimleri, matematik, ahşap tasarım dallarında eğitim veren atölye liderleri, dönüşümlü olarak tırda görev alarak sunum yapıyor, soruları yanıtlıyor.

“Bilim adına ışık yaktık”

İlk olarak Vali Hüsnü Tuğlu İlk ve Orta Okulu'na giden tır, bu hafta sırasıyla Başöğretmen Atatürk Ortaokulu, Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu ile Ertuğrul Gazi İlköğretim Okulu'na gidecek. Antalyalı çocukları bilimle buluşturmak istediklerini belirten Antalya Bilim Merkezi Müdürü Selim Tıraş, “Mikro düzeyde bilimi çocukların ayağına getirdik. Bilim adına bir ışık yaktık. Bütün okulları ziyaret edeceğiz. Yazın ilçeler de dahil kent meydanlarında, kalabalık alanlarda bulunacağız. Eğitim sezonu başlayınca yine okullardayız. Bizden talepte bulunan okullara öncelik vereceğiz” diye konuştu.