Kepez'in mobil kanser tarama TIR'ı Korkuteli'nde

Antalya Kepez Belediyesi'nin Mobil Kanser Tarama Tırı, 4 Eylül Pazar günü Korkuteli İlçesi'nde meme, bağırsak ve rahim ağzı kanser taraması gerçekleştirecek.

‘Kanserde erken teşhis hayat kurtarır' mottosuyla yola çıkan Kepez Belediyesi, gezici kanser tarama hizmetini ‘Mobil Kanser Tarama Tırı' ile Antalya'nın ilçelerine de taşıyor. Program çerçevesinde Korkuteli'nde hizmet verecek olan Mobil Kanser Tarama Tırı, 4 Eylül Pazar günü Osman Kalfalar Mahallesi Okul Bahçesinde kadınlarında en çok görülen 3 kanser türü olan meme, bağırsak ve rahim ağzı kanser tarama testleri gerçekleştirecek. Saat 09.00 ve 17-00 arasında hizmet verecek olan Mobil Kanser Tarama Tırında, test ve taramalar belirli yaş aralığına göre yapılıyor. Meme kanseri için 40-69 yaş aralığı, Rahim Ağzı Kanseri için 30-65 yaş aralığı, Bağırsak Kanseri için 50-70 yaş aralığında sağlık tarama testleri uygulanıyor. Kepez Belediyesi'nin kanser tarama hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar Belediye Sağlık Merkezi'nin telefon hattından gerekli bilgilere ulaşabilecekler.