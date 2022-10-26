Kepez'in Mobil Sağlık Merkezi Antalya'nın doğu ilçelerinde

Antalya Kepez Belediyesi'nin Mobil Sağlık Merkezi, Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde meme, bağırsak ve rahim ağzı kanser taraması gerçekleştirecek

‘Kanserde erken teşhis hayat kurtarır' mottosuyla yola çıkan Kepez Belediyesi, gezici kanser tarama hizmetini Antalya'nın ilçelerine de taşıyor. Program çerçevesinde Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde hizmet verecek olan Mobil Sağlık Merkezi, kadınlarda en çok görülen 3 kanser türü olan meme, bağırsak ve rahim ağzı kanser taraması gerçekleştirecek. Mobil Sağlık Merkezi, Aksu da; 27 Ekim Perşembe Kurşunlu Aile Sağlığı Merkezi önü, 28 Ekim Cuma İlçe Sağlık Müdürlüğü önü, Serik'te; 31 Ekim Pazartesi ve 1 Kasım Salı günü kaymakamlık önü, Manavgat'ta; 2 Kasım Çarşamba Taşağıl Aile Sağlığı Merkezi önü , 3 Kasım Perşembe 3 nolu Aile Sağlığı Merkezi önü ve 4 Kasım Cuma Sarılar Aile Sağlığı Merkezi önünde kanser taraması gerçekleştirecek. Meme kanseri için 40-69 yaş aralığı, Rahim Ağzı Kanseri için 30-65 yaş aralığı, Bağırsak Kanseri için 50-70 yaş aralığındaki vatandaşlar kanser taramalarından yaralanabiliyor.