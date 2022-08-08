Kepez'in Nostaljik Yeşilçam Sokağı'nda anılara yolculuk

Kepez Belediyesinin, sinemaseverleri Türk sinemasının unutulmaz filmleriyle buluşturduğu açık hava ‘Nostaljik Sinema Günleri' büyük ilgi görüyor.

Kültür ve sanat adası Dokumapark'ta, 1 Ağustos itibariyle başlayan ve 25 Ağustos tarihine kadar devam edecek ‘Nostaljik Sinema Günleri' yoğun ilgi görüyor. Yeşilçam'ın hafızalara yer etmiş unutulmaz Türk filmleri, izleyenleri 1970'li, 1980'li yıllara götürüyor. Eski günlerin hatırlandığı ve anıların canlandığı “Nostaljik Yeşilçam Sokağı”, her akşam ziyaretçilerine farklı bir güzellik sunuyor. Nostaljik olması ile dikkat çeken sokakta,1970'li yılların izlerini taşıyan dükkânlar ve sokak satıcıları da yer alıyor. Büyükler, eski günleri hatırlayarak anılara yolculuk yaparken, çocuklarda ebeveynlerinin geçmişteki yaşantısı hakkında bilgi ediniyor. Kepez Belediyesi, nostaljik sinema günlerinin yanı sıra, tiyatro gösterimleri, şovlar ve canlı müzik performanslarıyla da Antalya'nın yaz akşamlarını renklendiriyor.