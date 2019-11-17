Kepez'in okçuluk kurslarına yoğun ilgi

Kepez Belediyesi'nin sporcu yetiştirmek için ilçe halkıyla buluşturduğu okçuluk kursları, yoğun ilgi görüyor.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde geçtiğimiz yıl açılan okçuluk kursları, Kepezli çocuk ve gençlerin ilgi odağı oldu. Turgut Özal Spor Salonunda devam eden ata sporu okçuluk eğitimleri sayesinde çocuk ve gençlerin dikkat, konsantrasyon ve odaklanma becerileri geliştiriliyor, öğrenme etkinlikleri artırılıyor. Çocuklar ve gençler geleneksel ata sporu okçuluğu deneyimli antrenörler eşliğinde öğreniyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, geleneksel ata sporunu yaşatmak, gençlere sevdirmek, gelecek nesle taşımak amacıyla okçuluk kurslarını açtıklarını belirterek, ata sporuna çocuk ve gençlerin yoğun ilgi göstermesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.