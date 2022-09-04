Kepez'in okul bahçeleri renkleniyor

Kepez Belediyesi, okulların bahçelerinde bulunan oyun alan çizgilerini yeniliyor. Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen oyun çizgi yenileme çalışmaları ile öğrencilerin tatil günlerinde keyifli anlar geçirmeleri de sağlanıyor. Okulların bahçelerinde oyun çizgileriyle buluşan öğrenciler, kişisel ve zekâ gelişimlerine katkı sağlayan spor aktiviteleri sayesinde daha da sosyalleşiyor. Oyun çizgileri yenilenen okul bahçelerinde öğrenciler, coşku, paylaşım, birlik ve beraberlik ruhunu kazanıyor. Bu çerçevede Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde çizgi çalışmaları yapıldı ve yıpranan boyalar yenilendi.