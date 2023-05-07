Kepez'in okul yatırımında yüzü gülüyor

Nüfusu 608 bini geçen Antalya'nın Kepez ilçesinde, mahallelerin okul ihtiyacı, merkezi idare ve yerel yönetim işbirliğiyle karşılanıyor. Kepez Belediyesi de, okul arsası üreterek, arsalarını Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışlayarak ilçeye yeni okul yatırımlarının gelmesinin önünü açıyor. Başkan Hakan Tütüncü'nün göreve geldiği 2009'dan bugüne devlet, belediye ve hayırseverlerin güçlerini birleştirmesiyle Kepez ilçesine 140 okul binası yapıldı.

Nüfusu artan mahallelere yeni okul

Mülkiyet sorunları çözülen gecekonduların yerine yüksek katlı konutların yapılmasıyla nüfusu artan mahallelerin okul sorunu da çözülüyor. Başkan Tütüncü döneminde orman vasfını kaybetmiş hazine arazileriyle (2\B) ilgili mülkiyet sorunu çözülen Esentepe Mahallesi'ne yeni bir okul binası kazandırıldı.

Esentepe'ye 24 sınıflı ilkokul

Kepez Belediyesinin mülkiyetle ilgili sorunlarını çözdüğü 5400 Sokak'taki imar planında okul alanı olan ve hazineye ait 4 bin 251 metrekarelik arsaya 24 sınıflı ilkokul binasını inşa edildi. Antalya Valiliği Yatırım İzleme Başkanlığı (yikob) tarafından ihalesi gerçekleştirilen okulun temel atma töreni 23 Eylül 2022'de yapılmıştı.

6 ayda okul yükseldi

Başkan Hakan Tütüncü'nün ev sahipliği yaptığı törene Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın ile Kepez Kaymakamı Nusret Şahin katılmıştı. Yüklenici firma, 6 ay gibi kısa bir sürede okulun inşasının büyük oranda tamamladı. İnce işçiliği, tefrişatı ve çevre düzenlemesinin yapılmasıyla da okul eğitime hazır hale gelecek.

Bölgenin ihtiyacını karşılayacak

Başkan Hakan Tütüncü, bölgenin okul ihtiyacını karşılayacak olan 24 sınıflı Esentepe Mahallesi ilkokulunun 2023-2024 eğitim ve öğretim döneminde hizmete açılacağını ifade etti.

“En çok okul yatırımından mutlu oluyoruz”

Mahalle sakinlerinin, merkezi yönetimden en önemli talebinin okul olduğunu hatırlatan Tütüncü, “Milli Eğitim Bakanlığı'na, en çok okul arazisi üreten, bu arazilerin hukuki sorunlarını çözen bir belediyeyiz. Bu anlayışla devlet, belediye ve hayırsever işbirliğiyle ilçemize son 14 yılda 140 okul kazandırdık. Yeterli mi? Değil Bu sayıyı artırmak için yoğun bir gayretin içerisindeyiz. İlçemize yeni okullar kazandırmak en çok sevdiğimiz yatırım. Bu anlayış ve Hükümetimizin desteği ile Kepez'imize yeni ve nitelikli okul binaları kazandırmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.