Kepez'in Orman Kütüphanesi açılıyor

Kepez Belediyesi'nin Dokumapark'ta bin 500 metrekare alana kurduğu, içinde renkli ahşap evlerin yanı sıra hobbit evinin de bulunduğu açık hava temalı Orman Kütüphanesi yarın açılıyor.

Dokumapark'ın kütüphaneler zincirine bir yenisi daha eklendi. Kepez Belediyesi, Tren Kütüphane ve Dr. Burhanettin Onat Çocuk Kütüphanesi'nin ardından Dokumapark'a Orman Kütüphanesini de kazandırdı. Dokumapark'ta bin 500 metrekare alana kurulan rengârenk ahşap evler ve hobbit evinin de içinde bulunduğu Orman Kütüphanesi, yarın açılıyor. Açık hava okuma alanları, doğal ağaçlardan mamul edilen açık hava kitaplıkları, aydınlatmasıyla masalsı bir ortam kitap ve doğaseverleri bekliyor. Orman Kütüphanesinde, kitaplar doğayla iç içe okunacak, ziyaretçiler açık havada, kuş sesleri arasında kitap okumanın keyfini yaşayacak. Orman Kütüphanesi'nin, Antalyalılardan yoğun ilgi görmesi bekleniyor.