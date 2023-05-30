Kepez'in Pati Atölyesi'nden sokak hayvanlarına yuva

Başkan Tütüncü, sokaktaki her canlıya sevgi ve merhametle yaklaşılması konusunda da çocuklara öğütler verdi.

Kepez Belediyesi ve PaKoDeR işbirliğiyle Macera Ormanı'nda “Pati Atölyesi” etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, çocuklar tarafından sokak hayvanlarının kışın soğuk ve yağıştan, yazın da sıcaklardan korunması için kulübe yapıldı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, PaKoDer Başkanı Ebru Paraf ve hayvan severlerde çocukların minicik kalplerinde sokak hayvanları için besledikleri kocaman sevgi seline ortak oldu. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, öğrencilerle beraber belediyenin Ahşap Atölyelerinde yapılan kulübelerin parçalarını matkap yardımıyla birleştirdi. Ve parçaların birleştirilmesiyle ortaya çıkan kulübelerde fırça darbeleriyle birbirinden güzel renklere boyanarak, sokak hayvanlarının istifadesine sunuldu.

Sevgi ve merhamet mayalanıyor

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Pati Atölyelerinin çocuklara sokak hayvanlarına karşı sevgi ve merhamet mayaladığını söyledi. Pati Atölyeleri etkinlikleri çerçevesinde çocuklarla beraber sokak hayvanları için yuvalar yapıldığını belirten Başkan Tütüncü, en büyük hedeflerinin küçük yaşlarda çocuklara hayvan sevgisinin aşılanması olduğunu söyledi. Başkan Tütüncü, “Doğada ne kadar yaratılmış varsa onlara merhamet etmeliyiz. Bugün can dostlarımız olan sevimli sokak hayvanlarımız için ‘Pati Atölyesi'nde buluştuk. Sokak hayvanlarımıza güzel güzel yuvalar yapacağız. Sizleri tebrik ediyorum. Sizlerde etrafınızda sokak hayvanlarına acımasız davrananları uyaracaksınız. Sokak hayvanlarını beslemenin, onlara yuva kazandırmanın ne kadar güzel bir duygu olduğunu anlatacaksınız. Tıpkı PaKoDeR gibi “dedi. Başkan Tütüncü, etkinlik sırasında eline aldığı yavru bir kediyi de sevdi.