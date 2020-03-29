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Kepez'in pazarlarında Korona virüs önlemleri

Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Korona virüs tedbirleri kapsamında pazarcı esnafına maske, eldiven ve dezenfektan dağıtıyor.

Salgına karşı alınan tedbirler kapsamında ürünlerin seçilmesine izin verilmezken, çocuklarda pazar yerlerine alınmıyor.


Korona virüs salgınına karşı başlatılan mücadele kapsamında Kepez Belediyesi, ilçedeki çalışmalarını sürdürüyor. Temizlik ve dezenfekte işlemlerinin arttırıldığı Kepez'de, vatandaşların hijyenik bir ortamda alışveriş yapabilmeleri için de gerekli tedbirler alınıyor.


Çalışmalarını pazar yerlerinde titizlikle sürdüren Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, “14 Kural” broşürü ile bilgilendirme çalışmaları yaparken, bir yandan da pazarcı esnafına maske, eldiven ve dezenfektan dağıtıyor. Korona virüse karşı pazarcı esnafı tezgahlar arasındaki ve müşteriler arasındaki mesafe konusunda da uyarılıyor. Salgına karşı alınan tedbirler kapsamında ürünlerin seçilmesine de izin verilmezken, çocuklar da pazar yerlerine alınmıyor. Zabıta ekipleri, pazara alışverişe gelen vatandaşlara da maske ve eldiven dağıtarak, uyarılarda bulunuyor.

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