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Kepez'in pota sultanları 1. Lig hedefinde

Yarı finallere hazırlanan Kepez Belediyesi U18 Basketbol Kız Takımı, Türkiye Şampiyonluk hedefiyle direkt 1.

Lig'e katılmayı hedefliyor.


Antalya Şampiyonu olan Kepez Belediyesi Spor Kulübü U18 Kız Basketbol Takımı, 1. Lig'e çıkma hedefiyle yarı finallere hazırlanıyor. Afyonkarahisar'da 9-14 Nisan'daki finallerden geçme şansı olan Kepez'in pota sultanları, şampiyonluk kupası kaldırma deneyimiyle liglerde formalarını terletmek istiyor. Geçen sezon 2. Lig'de kız basketbol takımları olduğunu hatırlatan Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal, kulüp olarak basketbol branşına özel ilgi gösterdiklerini söyledi. Bu takımın kulübün kadın basketbol takımının ana iskeletini oluşturacağını belirten Çatal, “Turnuva deneyimleriyle ve birkaç abla transferi ile yapabiliriz. Ligde oynatabileceğimiz takım olsun istiyoruz. Hem oyuncularımızın hem de koçlarımızın istekliliğiyle lig seviyesine çıkabileceğimize inancım tam” diye konuştu.

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