Kepez'in ‘Sahaflar Çarşısı' açılıyor

Kepez Belediyesi'nin Dokuma Sanat Sokağı'na inşa ettiği ve 21 ahşap dükkândan oluşan ‘Sahaflar Çarşısı' yarın kapılarını açıyor.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün, geçen yıl ikincisi düzenlenen Sahaf Festivali'nde sözünü verdiği çarşının yapımı tamamlandı. Sahaflar Çarşısı, kültür ve sanat adası haline gelen Dokuma Park'taki, Sanat Sokağı'ndaki elemeği çarşısının yanına kuruldu. Eski-yeni kitapların, dergilerin, gazetelerin, plakların satılacağı ‘Sahaflar Çarşısı', 31 Mayıs Pazartesi, saat 18.30'da kapılarını açıyor. Kitap severleri ve nostalji tutkunlarını bir araya getirecek olan çarşı, 8 metrekare ile 12 metrekare büyüklüğünde 21 adet ahşap dükkândan oluşuyor. Sahaflar Çarşısı, Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (AESOB) ile Antalya Fotoğrafçılar Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Esnaf Odası desteğiyle gerçekleştirildi.