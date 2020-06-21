Kepez'in sanat ve meslek kursları açıldı

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önleyici tedbirler kapsamında Antalya Kepez Meslek Eğitim Kursları'na(AKMEK), geçici süreyle ara verilmişti. Pandemide kontrollü normalleşmenin başlamasıyla birlikte AKMEK'in kapıları yeniden kursiyerlere açıldı. Meslek, sanat, bilgisayar, yabancı dil, sosyal ve kültürel olmak üzere 5 farklı alanı ve onlarca branşı kapsayan kurslar, 20 merkezde kursiyerlerine hizmet veriyor. Kültür gezileri, sağlık taramaları ve çeşitli alanlardaki seminerlerle de hanımlara sosyalleşme imkanı sunan kurslar, girişimci hanımlarında önünü açıyor. Her yıl binlerce kişiye yetenek geliştirme imkanı sağlayan AKMEK, kursiyerlerinin yıl boyunca el emeği ve göz nuru ile yaptığı eşsiz eserleri de ‘Narin Eller, Nadir İşler' adıyla düzenlenen yıl sonu sergisinde beğeniye sunuyor.