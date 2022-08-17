Kepez'in senfoni orkestrası genç yetenekleri bekliyor

Kepez Belediyesi Antalya Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası'nda yer almak isteyen genç yeteneklerin, 24 Eylül'e kadar Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'ne başvuruda bulunabileceği duyuruldu.

Çocuk ve gençlere eğitim alanında önemli hizmetler sunan Kepez Belediyesi, müziği seven yetenekli çocuk ve gençleri arıyor. Kepez Belediyesi bünyesinde 2010 yılında kurulan Antalya Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası, 6-22 yaş grubu öğrencilerini bir araya getirerek çocuklara ve gençlere senfonik müziği yaşıtları aracılığıyla sunuyor ve çok sesli evrensel müziği yaygınlaştırmayı hedefliyor. Üniversitelerin düzenlemiş olduğu müzik etkinliklerinde Antalya'yı ve Kepez Belediyesini en iyi şekilde temsil eden Antalya Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası; keman, viyola, viyolonsel (Çello), kontrbas, yan flüt, fagot, klarnet, obua, korno, trombon, tuba, trompet ve vurmalı çalgılardan oluşuyor. Repertuarı Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Klasik Batı Müziği ve güncel müziklerden oluşan Engin Beslek eğitmenliğindeki Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası'nda yer almak isteyenler için başvurular başladı. Senfoni Orkestrasında yer almak isteyenlerin başvurularını 24 Eylül'e kadar Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'ne yapılabilecek.