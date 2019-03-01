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Kepez'in Sosyal Yardımlaşma Merkezi açılıyor

Kepez Belediyesi’nin Düdenbaşı Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi’nde inşa ettiği Sosyal Yardımlaşma Merkezi, 4 Mart pazartesi günü açılıyor.

Kepez Belediyesi'nin Düdenbaşı Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde inşa ettiği Sosyal Yardımlaşma Merkezi, 4 Mart pazartesi günü açılıyor.


Kepez Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Merkezi'ni hizmete açıyor. Sosyal yardım hizmetlerini aynı çatı altında toparlayacak olan Sosyal Yardımlaşma Merkezi, Düdenbaşı Mahallesi, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'ne inşa edildi. Bodrum ve zemin katı da dahil olmak üzere 4 katlı olarak inşa edilen Sosyal Yardımlaşma Merkezi'nin en üst katıda çok amaçlı salon olarak kullanılacak. Sosyal Yardımlaşma Merkezi, yardımlarla Kepez'deki ihtiyaç sahiplerinin yuvalarını ısıtacak.



Kepez'in yuvaları ısıtan projesi


Kullanılmış Eşyaların Dönüşümünü Aktifleştirme Projesi (KEDAP) yeni binada uygulanmayacak. Sosyal Yardımlaşma Merkezi'nde ihtiyaç sahibi Kepezlilere, ev eşyası yardımı da yapılacak. Kepez Belediyesi, Sosyal Yardımlaşma Merkezi'nin kurumsal yapısı ile ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerine sıcacık elini uzatacak. Sosyal belediyecilik alanında örnek olan proje, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün mimar kardeşi Hacer Tütüncü tarafından hiçbir ücret alınmadan çizildi.

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