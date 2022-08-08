Kepez'in su sorunu çözülüyor

Antalya Büyükşehir ekiplerince, yıllardır tanker yardımıyla evlerinin su ihtiyacını karşılayan Kepez Çamlıca Mahallesi'nde 3 bin metrelik yeni bir içme suyu hattı döşeniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Kepez ve Döşemealtı Acil İçme Suyu Hattı Yapım İşi çerçevesinde 126 kilometrelik içme suyu döşeyecek. Çalışma ile Kepez ve Döşemealtı ilçelerinde yeni imara açılmış alanlarda ve bazı içme suyu hatlarının yetersiz kalması nedeniyle su sıkıntısı yaşayan vatandaşların sorunu çözülecek.

İlk kez içme suyu hattı döşeniyor

Ekipler, 3 bin metrelik bir hat planlayarak, sıfırdan yeni bir içme suyu hattı yapıyor. Yıllardır tanker yardımıyla evlerinin su ihtiyacını karşılayan Çamlıca Mahallesi sakinlerini suyla buluşturacak çalışmada ilk etapta 41 bin metrelik içme suyu hattı tamamlandı. Acil içme suyu hattına ihtiyacı olan bölgelere yönelik olarak etap etap yapılan imalat çalışmaları sürüyor.

Musluğu açınca suyumuz akacak

Çamlıca Mahallesi sakinlerinden İsa Öztürk, yıllardır bu bölgede su beklediklerini belirterek, “Su demek hayattır, hayat olmayan yerde su da olmaz. Su geliyor artık sevinçliyiz” dedi.

Kızıllı Mahalle Muhtarı Arif Uğurlu ise “Buraya en yakın Çamlıca Köyü vardı, vatandaşlarımız kendi imkânlarıyla su getiriyordu. Vatandaşımız artık musluğunu açınca suya kavuşacak” diye konuştu.