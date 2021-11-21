Kepez'in sultanları evinde galip

Kepez Belediyesi Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı Bodrum Doğuş’a set vermedi.
Kepez Belediyesi Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı Bodrum Doğuş'a set vermedi.
Sezona ikinci ligde devam eden Kepez Belediyesi Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı Bodrum Doğuş'a set vermeden 3 puanı hanesine yazdırdı. Turgut Özal Spor Salonu'ndaki sahasında, çoğunluğu altyapı voleybolcularından oluşan seyirci desteği alan Kepez Belediyesi, setleri 25-16, 25-22 ve 25-16 skorlarla kazandı.
Sahada mücadele eden A Takımındaki ablalarına aralıksız tezahürat eden altyapı sporcuları, skorda etkili oldu. Ligin 6'ıncı haftası sonunda 2 mağlubiyet ve 4 galibiyet ile 12 puana yükselen Kepez'in sultanları, 28 Kasım'da Antalya Megaspor maçıyla ilk derbi heyecanı yaşayacak. Bu karşılaşma Antalya Spor Salonu'nda saat 15.00'de yapılacak.