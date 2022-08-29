Kepez'in sultanları İzmir'de hazırlandı

Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün voleybolcuları, kampa gittikleri İzmir takımlarıyla hazırlık maçları yaptı.

Sezona lig atlama hedefiyle başlayacak olan Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün voleybol takımı, kampa gittikleri İzmir takımlarıyla hazırlık maçları yaptı. Yoluna 2. Lig 8. Grup'ta devam eden Kepez'in file sultanları, İzmir'deki 5 takım ile maçlar yaptı. Kadrosundaki eksiklikleri görmek için tüm oyuncularına forma veren Başantrenör Koray Turgut, ilk resmi maçlarını 9 Ekim'de deplasmanda Açı Koleji ile yapacaklarını duyurdu. Ligin en genç takımlarından biri olduklarını hatırlatan Turgut, oyuncularını hazırlamak anlamında çok faydalı bir kamp geçirdiklerini söyledi. Deneyimli 3 oyuncusuyla A takımını güçlendirdiklerini belirten deneyimli antrenör, 3 yıl önce Antalyaspor'a transfer ettikleri smaçör Ayten Aldemir'i de takımına geri aldıklarını söyledi.