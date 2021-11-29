Kepez'in Sultanları, Megaspor derbisinden galip ayrıldı

Antalya Megaspor derbisinde 3-1'lik galibiyet alan Kepez Belediyespor'un sultanları, lig yükseltme hedefinde.

Kadınlar Voleybol 2'nci Lig 6'ıncı Grup takımları Kepez Belediyespor ile Antalya Megaspor arasında yapılan karşılaşma sonucunda, Kepez'in sultanları galip geldi. Antalya Spor Salonu'nda yapılan Antalya derbisinde, üst üste hatalı servisler kullanan Kepez Belediyespor ilk seti 25-21 verdi.

Moral ve motivasyon olarak çabuk toparlanan Kepez Belediyespor, karşılaşma boyunca rakibine hiç set vermedi. Son seti 25- 12 gibi bir skor ile alan Kepez Belediyespor, 7'inci hafta karşılaşması sonucu puanını 15'e çıkardı. Kepez Belediyespor 4 Aralık'ta sahasında en zorlu rakiplerinden Denizli Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak.