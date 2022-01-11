Kepez'in sultanları play-of hedefinde

Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün kadınlar 2'inci ligde mücadele eden voleybol takımı, play-of hedefinde.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü voleybol takımı, ligi ilk 2'de bitirerek, 1'inci lige yükselme mücadelesi vermek istiyor. Ligin bitmesine son 6 maç kala moralini yüksek tutan takım, 24 puan ile 3'üncü sırada yer alıyor. Pazar günü Denizli Voleybol deplasmanına gidecek olan Kepez'in file sultanları, 3 puanı kendilerine şart koştu. Hedeflerinden kopmadıklarını vurgulayan voleybolcular, sezonu en iyi şekilde sonlandırma hedefinde.