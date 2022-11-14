Kepez'in sultanlarından muhteşem dönüş

Salonunda ağırladığı Denizli Büyükşehir Belediye'ye bireysel hatalarla ilk setleri veren Kepez Belediye, muhteşem dönüşüyle kazanmayı başardı.

Kepez'in file sultanları Kepez Belediye, Turgut Özal Spor Salonu'nda oynadığı zorlu rakibi Denizli Büyükşehir Belediye'yi yenmeyi başardı. Bireysel hatalarla ilk ve üçüncü setleri veren Kepez'in sultanları, seyirci desteğiyle motivasyonunu koruyup maçı kazandı. Kadınlar Voleybol 2'inci Lig ekiplerinin karşılaşmasının periyotları, sırasıyla 24-26, 25-24, 17-25, 25-22 ve 15-10 tamamlandı. Takımının geri dönüşünde başrol sahibi Başantrenör Koray Turgut, oyuncularının hata yapmalarını engelleyen konuşmaları ile etkili oldu. Kepez Belediyesi Spor Kulübü Voleybol Şube Sorumlusu Kürşat Altıntaş, takımını tebrik etti. Maç sonunda büyük sevinç yaşayan voleybolcuların, aileleri ve altyapı oyuncularıyla hatıra fotoğrafları çektirerek başarılarını kutladı.