Kepez'in sünnet kayıtları başladı

Kepez Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Sünnet Şöleni'nin bu yıl 11'ncisi gerçekleştirilecek. Kayıtları başlayan Sünnet Şöleni için başvurular 15 Haziran'da sona erecek.

Kepez Belediyesi, ilçede ikamet eden çocukları bu yılda ücretsiz olarak hijyenik bir ortamda uzman hekimlerce sünnet ettirecek. Bu yıl 11'ncisi gerçekleştirilecek olan sünnet şöleninin kayıt başvuruları başladı. Çocuğunu sünnet ettirmek isteyen aileler, nüfus cüzdan fotokopisi ile birlikte Kepez Belediyesi'nin yanında bulunan Belediye Sağlık Merkezi'ne bizzat başvuruda bulunmaları gerekiyor. Kepez'de ikamet eden 6 yaşından gün almış çocukların kabul edileceği sünnet şöleninin kayıtları 15 Haziran'da sona eriyor.

Kayıtlar 15 Haziran'da son

Toplu sünnet şöleni kapsamında sünnet ettirilen çocukların sünnet kıyafetleri de belediye tarafından karşılanıyor. Kepez Belediyesi, erkekliğe ilk adımını atacak olan çocuklara pantolon, gömlek, pelerin, ayakkabı, taç ve asa hediye ediyor. Sünnet operasyonunun ardından, her yıl olduğu gibi bu yılda bir sünnet şöleni gerçekleştirilecek.