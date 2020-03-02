Kepez'in Taekwondo takımından 6 madalya

Sporcular elde ettikleri başarının ardından asker selamı vererek, salondan ayrıldılar.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü projelerinden olan Anadolu Yıldızlar Ligi kapsamında Taekwondo seçmeleri yapıldı. Döşemealtı Spor Salonunda gerçekleştirilen müsabakalarda Kepez Belediyesi Spor Kulübü Taekwondo sporcuları 6 madalya kazanarak, yüzleri güldürdü. Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo seçmelerinde 53 kiloda Muhammed Arda Çay birincilik kazanarak, iki hafta sonra Manavgat da düzenlenecek olan Anadolu Yıldızları grup müsabakasına katılmaya hak kazandı. Müsabakada Kepez Belediyesi Spor Kulübü sporcularından 37 kilogram Salih Aksu ikinci, 53 kilogram Kubat Derviş Seçer ikinci, 50 kilogram Sude Çelik, Cennet Tekelioğlu ve Yağmur Atik üçüncü oldu. Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo seçmelerinde, 6 madalya kazanan Kepez Belediyesi Spor Kulübü Taekwondo Takımı'ndan karşılaşmaların ardından anlamlı bir hareket geldi. Kepez Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, salondan asker selamı vererek ayrıldı.