İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kepez'in Taekwondo takımından 6 madalya

Kepez Belediyesi Spor Kulübü Taekwondo Takımı, Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo seçmelerinde birincilik, 2 ikincilik ve 3 üçüncülük elde etti.

Sporcular elde ettikleri başarının ardından asker selamı vererek, salondan ayrıldılar.


Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü projelerinden olan Anadolu Yıldızlar Ligi kapsamında Taekwondo seçmeleri yapıldı. Döşemealtı Spor Salonunda gerçekleştirilen müsabakalarda Kepez Belediyesi Spor Kulübü Taekwondo sporcuları 6 madalya kazanarak, yüzleri güldürdü. Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo seçmelerinde 53 kiloda Muhammed Arda Çay birincilik kazanarak, iki hafta sonra Manavgat da düzenlenecek olan Anadolu Yıldızları grup müsabakasına katılmaya hak kazandı. Müsabakada Kepez Belediyesi Spor Kulübü sporcularından 37 kilogram Salih Aksu ikinci, 53 kilogram Kubat Derviş Seçer ikinci, 50 kilogram Sude Çelik, Cennet Tekelioğlu ve Yağmur Atik üçüncü oldu. Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo seçmelerinde, 6 madalya kazanan Kepez Belediyesi Spor Kulübü Taekwondo Takımı'ndan karşılaşmaların ardından anlamlı bir hareket geldi. Kepez Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, salondan asker selamı vererek ayrıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.