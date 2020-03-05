Kepez'in U17 Takımından 5-0'lık galibiyet

Kepez Belediyespor U17 Takımı, Kepez Kuzeyyaka Stadyumunda Minik Kramponları misafir etti. Ligin başından bugüne istikrarlı bir trend yakalayan Kepez U17 Takımı, son maçta da rakibi Minik Karamponlar U17 Takımını, 5-0 yendi. Kepez Belediyespor U17 Takımı'nın golleri; Mert Kılıç, Berat Ercankan, Emre Gültekin, Turan Öztürk , Abdurrahman Üresi'nden geldi. Bugüne kadar oynanan 6 maçta, 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Kepez U17 Takımı, grupta liderliğini sürdürüyor.