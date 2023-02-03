Kepez'in U18 takımı dolu dizgin gidiyor

Grubunu birincilikle bitirerek çıktığı ilk play-off maçını 1-0 kazanan Kepez Belediyespor'un UI8 Takımı, Türkiye Şampiyonası'na katılma bileti kovalıyor

Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün U18 Futbol Takımı, grubunu birincilikle bitirerek çıktığı ilk play-off maçını 1-0 kazandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tesislerindeki Antalya Kartal Spor Kulübü maçını Ali Biçer'in attığı gol ile kazanan takım, ilk 2'ye girerek şampiyonaya katılma hakkı için mücadele ediyor. TFF 3'üncü Lig'de mücadele eden A Takımı'nda 4 oyuncusu forma terleten takım, 1 santrafor dışında hiç transfer yapmadan ilerliyor. Kulübün alt yapısından kendi yetiştirdiği sporcularla yola çıktıklarını belirten teknik sorumlu Emin Pehlivanlar, ‘Bu takımı Kepez'in çocukları ile kurduk. Kendi altyapımızdan oluşan takımımızla en az 10 puan alarak play-off'ları geçmeyi hedefliyoruz. Şampiyonada Antalya'yı Kepez'in gençleri temsil etsin istiyoruz' dedi.