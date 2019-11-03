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Kepez'in ulaşım ağı genişliyor

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Göksu Mahallesi’ne 6 bin 640 metre, Baraj Mahallesi’ne 3 bin 350 metre, Habibler Mahallesi’ne 9 bin 987 metre sıcak asfalt dökerek, ilçeye yeni yollar kazandırdı.

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Göksu Mahallesi'ne 6 bin 640 metre, Baraj Mahallesi'ne 3 bin 350 metre, Habibler Mahallesi'ne 9 bin 987 metre sıcak asfalt dökerek, ilçeye yeni yollar kazandırdı.


Kepez Belediyesi ulaşım ağını her geçen gün genişletiyor. Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin ulaşım ağını daha da güçlendirmek için hummalı bir şekilde çalışıyor. Ekipler, Kepez'in önemli noktalarından biri olan Göksu, Baraj ve Habibler Mahalleleri'nde asfalt yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. Göksu Mahallesi'ne 6 bin 640 metre, Baraj Mahallesi'ne 3 bin 350 metre, Habibler Mahallesi'ne de 9 bin 987 metre yeni sıcak asfalt döküldü. Göksu, Baraj ve Habibler Mahalleleri'nde bulunan cadde ve sokaklar 2019 yılında 30 tondan fazla yeni sıcak asfalt ile buluşturuldu. Hizmette sınır tanımayan Kepez Belediyesi Fen İşleri ekipleri, farklı noktalarda yürütülen eş zamanlı çalışmalar ile şehre modern ve konforlu bir ulaşım ağı kazandırmaya devam ediyor.

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