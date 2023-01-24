Kepez'in uzun kızları Antalya şampiyonu oldu

Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün U16 Kız Basketbol Takımı, final maçı yaptıkları Genç Gelişim'i 55-46 yenerek U18 takımının ardından Antalya Şampiyonu oldu.

Basketbol altyapıda Antalya'nın en iddialı kulüplerinin başını çeken Kepez Belediyesi Spor Kulübü, kızlarda U18'in ardından U16 takımıyla da Antalya Şampiyonluğu kupası kaldırdı. Antalya Spor Salonu'nda play-off final maçı yaptıkları Genç Gelişim'i 55-46 yenen Kepez'in uzun kızları, büyük coşku yaşadı.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-7 gibi üstünlükle tamamlayan Kepezliler, ikinci çeyreğin 4-16 bitmesinin şokunu yaşadı. Deneyimli Koç Besim Güvenç'in müdahaleleriyle psikolojik üstünlüğü tekrar kazanan takım, üçüncü çeyreği 18-16 ve dördüncü çeyreği 10-7 tamamladı. Bu skor ile Kepez'in kızları, Antalya'yı Anadolu Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazandı.

Yönetim kurulu üyeleri ile birlikte tribündeki yerini alan Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal, karşılaşmanın en heyecanlı seyircileri arasında yer aldı. İlk çeyreği farklı bitirdikten sonra basit hatalarla geriye düşmeye başlayan takımını pür dikkat izleyen Çatal, son çeyrekte tekrar öne geçilmesiyle rahat bir nefes aldı.

Kupa töreninin ardından soyunma odasına giderek sporcularını tebrik eden Çatal, “Bundan sonra Antalya'yı temsil ettiğiniz maçlarda da bu şekilde oynamanızı bekliyoruz. Aslında bu maçta bize hiç heyecan yaşatmadan alıp gidebilirdiniz. Maç anında inişler çıkışlar vardı. İkili oyunlarınıza bayıldım, harikaydınız. Bu konuda Bizim erkek takımlarında başarılıydınız.” diye konuştu.

Kulübün hentbol, voleybol ve basketbol kız takımlarının bu yıl çok başarılı olduğuna değinen Çatal, “Bu sezon kızlarımız harika” dedi.