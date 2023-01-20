Kepez'in uzunları Anadolu Şampiyonasına

Antalya altyapı basketbolunun iddialı kulüplerinden Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün U18 takımı, Antalya şampiyonası finalinde bölge şampiyonasına katılma vizesi aldı

Kepez Belediyesi Spor Kulübü U18 Erkek Basketbol Takımı, Antalya şampiyonası finalinde bölge şampiyonasına katılma vizesi aldı. Antalya Spor Salonu'nda oynadıkları Gelişim Gençlik'e 64-66 yenilerek ikincilik kupası kaldıran Kepez'in uzunları, uzatma periyodu oynanan maçta 2 sayı farkla şampiyonluğu kaçırmanın buruk sevincini yaşadı. Karşılaşma 9-17, 15-13, 23-8, 11-20 ve 6-8 skorlarla tamamlandı.

Grup maçlarında oynayacaklar

Son periyotta 16 sayı öne geçtikleri rakibine yenilmiş olmanın üzüntüsünü yaşayan oyuncularını teselli eden Koç Şevket Çınar ile yardımcısı Yavuz Okuducu, önce bölge, başarılı olmaları durumunda Anadolu ve son olarak Türkiye şampiyonasına katılabileceklerini hatırlattı. Daha fazla maç yapmanın kendileri için avantaj olduğuna değinen Çınar, ‘Gruplara gideceğiz, Türkiye şampiyonasına katılacağız. Bir şey kaybetmediniz. Böyle maçlarda nasıl oynanacağını öğrendiniz. Ne yapmamız gerektiğini gördünüz' diye konuştu.