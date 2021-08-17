Kepez'in YKS kurs kayıtları başladı

Kepez Belediyesi'nin, Yükseköğretim Kurumları Sınavına(YKS) girecek öğrenciler için her yıl düzenlediği ücretsiz TYT ve AYT hazırlık kurs kayıtları başladı.

Kepez Belediyesi, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında da üniversite kapılarını aralamak isteyen gençler için Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) hazırlık kursu açıyor. Kepez Belediyesi'nin her yıl uzman eğitimciler eşliğinde ücretsiz olarak düzenlediği YKS kurslarına, lise 11, 12. sınıf öğrencileri ve lise mezunları katılabilecek. 30 Ağustos 2021 tarihine kadar devam edecek olan kurs kayıtları için başvurular Teomanpaşa Kurs Merkezi ve Amir Ateş Semt Konağı'na yapılacak. YKS kurs kayıtları hakkında bilgi almak isteyen öğrenciler (0 242) 339 73 12 numaralı Teomanpaşa Kurs Merkezi ile (0 242) 332 11 12 numaralı Amir Ateş Semt Konağı'na ait telefon numaralarından ve www.kepezkultur.com adresinden de gerekli bilgilere ulaşabilecek.

Yıl boyunca ücretsiz deneme sınavları

Kepez Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na(YKS), girecek olan adaylar için yıl boyunca ücretsiz deneme sınavları da düzenliyor. Temel Yeterlilik Testi(TYT) ve Alan Yeterlilik Testi(AYT) olmak üzere 2 oturumun gerçekleştirildiği sınavlarda; Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik, Fen Bilimleri, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler soruları yer alıyor. Kepez Belediyesi uzman eğitimci kadrosu ile geçtiğimiz yıllarda yüzlerce öğrenciyi Türkiye'nin en çok tercih edilen üniversiteler ve bölümlerine yerleştirmişti.