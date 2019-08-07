Kepez'in YKS kursu kayıtları devam ediyor

Kepez Belediyesi'nin her yıl lise son sınıf ve yeni mezunlar için açtığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın(YKS), kurs kayıtları devam ediyor.

Kepez Belediyesi, üniversiteli olmak isteyen gençleri bu yılda Teomanpaşa Kurs Merkezi ve Amir Ateş Semt Konağı'nda uzman eğitimci kadrosu ile YKS'ye hazırlayacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na(YKS), girecek olan adaylar için yıl boyunca ücretsiz deneme sınavları da düzenleyen Kepez Belediyesi, sunduğu imkanlarla öğrencilere üniversite kapılarını aralıyor. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında üniversiteli olmak isteyen gençler, Teomanpaşa Kurs Merkezi 339 73 12 ve Amir Ateş Semt Konağı'nın 332 11 12 nolu telefonlarından bilgi alabilecekler. Kepez Belediyesi, uzman eğitimci kadrosu ile geçtiğimiz yıllarda yüzlerce öğrenciyi Türkiye'nin en çok tercih edilen üniversitelerin bölümlerine yerleştirdi.