Kepez'in yüzücüleri gururlandırdı

Kepez Belediyesi Spor Kulübü Yüzme Takımı sporcuları, Aksaray'da düzenlenecek Ulusal Gelişim Projesi Ligi Grup müsabakasına katılacak.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü Yüzme Takımı, katıldığı müsabakalardan madalya topluyor. Yüzme Federasyonu'nun Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda düzenlediği 9-10-11 ve 12 Yaş Gelişim Projesi Yüzme Şenliği'ne Kepez'in yüzücüleri, ilk 4'e girdi. Genç sporcular Atlas Mutlu, Furkan Ekici, Osman Gazi Aydın ve Düzgün Cem Vural, antrenörleri Rahime Koçer'i gururlandırdı.

Okul sporlarına katıldılar

Ardından takım, Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlediği Okul Sporları Faaliyetleri Küçükler Birinciliği'ne katıldı. Atlas Mutlu 100 sırtta Antalya üçüncülüğü ve 50 sırtta dördüncülüğü kazandı. Furkan Ekici, ise 50 serbest üçüncüsü, 50 kelebekte de üçüncü oldu. Emir Eker 100 kelebek stilinde üçüncü oldu.

Aksaray'a gidiyorlar

Federasyonun 6-7 Mayıs'ta Aksaray'da düzenleyeceği 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Grup Müsabakası A-B Barajı'na, Kepez'in sporcuları katılma hakkı kazandı. Antrenmanlarını arttıran yüzücüler Atlas Mutlu, Furkan Ekici, Osman Ayaz Türker, Emir Eker, Mehmet Polat Sarı, Nisa Su Başkurt, Ela Güler ve Deray Bükmen, Aksaray'da Kepez'i temsil edecek.