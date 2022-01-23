Kepezli basketbol oyuncuları, milli takım seçmelerinde yetenek sergiledi

Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün altyapı basketbol oyuncuları, milli takım seçmelerinde yeteneklerini sergiledi.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun altyapı yetenek taramalarına ev sahipliği yapan Kepez Belediyesi Spor Kulübü, oyuncularını da sergiledi. Turgut Özal Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 2007 ve 2009 doğumlu oyuncu seçmelerinde, kulübün kız ve erkek oyuncuları da katıldı. Kulübün ana branşlarından olan basketbol altyapısında yetişen Kepez'in basketbolcu çocukları, yeteneklerini millilere sergileme heyecanı yaşadı. Lisanslı sporcularının yanında yer alan kulübün basketbol şube sorumlusu Mustafa Şimşek, Kepez'in yetenekli çocuklarının önünü açmak için çabaladıklarını ifade etti.